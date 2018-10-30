Более 200 человек пришлось эвакуировать спасателям из горящего здания московской гостиницы Останкино. Пожарным удалось сбить пламя, однако без пострадавших не обошлось.

Более 200 человек пришлось эвакуировать спасателям изгорящего здания московской гостиницы "Останкино". Пожарным удалосьсбить пламя, однако без пострадавших не обошлось.42 человека спасены, 250 эвакуированы во время пожара вМоскве. Открытое горение в гостинице "Останкино" на северо-востокеМосквы ликвидировано.Ранее сообщалось о возгорании в пятиэтажном здании наБотанической улице. По данным оперативного штаба, общая площадь составила 15квадратных метров, горела мебель и личные вещи.Со второго этажа здания валил густой дым, люди просили помощи. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности из пяти возможных.Как сообщили в экстренных службах, пострадал один человек,его увезла скорая помощь. За медицинской помощью обратились еще четвероспасенных. Эвакуированных постояльцев размещают в других корпусах гостиницы.Позже в Центре экстренной медицинской помощи уточнили:пострадали при пожаре 3 человека. В МЧС также скорректировали данные: 260постояльцев были эвакуированы, еще 44 человека спасены, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, к настоящему времени пожар полностью ликвидирован.