Во Владимирской области 38-летнего местного жителя обвиняют в создании подпольной лаборатории по производству амфетамина прямо в своем гараже в городе Карабаново. ПодробностиПо данным следствия, обвиняемый, будучи сам потребителем психотропных веществ, с мая по октябрь 2024 года незаконно произвел более 165 граммов амфетамина. Вещество расфасовывалось и готовилось к сбыту, при этом часть его хранилась в гараже, а часть – в квартире.В ходе обыска 30 октября 2024 года правоохранители обнаружили и изъяли не только готовый амфетамин, но и более 190 граммов прекурсоров, а также всё необходимое химическое оборудование для производства психотропных веществ.Теперь мужчине грозит длительное лишение свободы по нескольким статьям УК РФ, включая незаконное производство, покушение на сбыт и хранение психотропных веществ и прекурсоров в крупном размере.