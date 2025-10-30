31 октября во Владимирском Туристском информационном центре начнет работу выставка «Байконур – первый причал Вселенной», посвященная истории легендарного космодрома. Посетителей ждут

31 октября во Владимирском Туристском информационном центре начнет работу выставка «Байконур – первый причал Вселенной», посвященная истории легендарного космодрома. Посетителей ждут редкие экспонаты из личных коллекций ветеранов, включая фрагмент кабины космического корабля «Буран». Об этом рассказали в облправительстве. На экспозиции можно увидеть юбилейные медали, копию бортового журнала Валентины Терешковой, фрагмент лобового стекла советского космического корабля