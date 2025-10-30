Они спилили 9 сосен и 1 ель в Копнинском участковом лесничестве.

В Селивановском районе Владимирской области вынесен приговор двум местным жителям за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в.Однажды ночью, без разрешительных документов, они спилили 9 сосен и 1 ель в Копнинском участковом лесничестве, причинив ущерб в размере 288 371 рубля. По делу о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ) суд приговорил обвиняемых к условным срокам и обязал возместить ущерб.Кроме того, конфискован грузовик с манипулятором, использовавшийся для транспортировки древесины. Приговор еще не вступил в законную силу.