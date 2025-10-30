Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл рабочую встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, в ходе которой обсудил важные вопросы, заданные жителями избирательного округа.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин и губернатор региона Александр Авдеев провели очередную рабочую встречу, в ходе которой обсудили важные вопросы, заданные жителями избирательного округа. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в соцсети.Одна из тем касалась развития Гусевской ЦРБ. Предполагается, что в будущем больница станет первой окружной и начнёт оказывать медицинские услуги в рамках областного разделения специализаций. Для выполнения данных задач медучреждение получит современное оборудование и аппаратуру. Как отметил Игорь Игошин, в целом в городе и районе будет более высокий уровень организации здравоохранения.Кроме того, депутат и губернатор рассмотрели планы по капремонту «Единого социально-культурного центра» Гусь-Хрустального. Его планируют ремонтировать в несколько этапов. Также Александр Авдеев поддержал ходатайство Игоря Игошина о строительстве в городе крытого футбольного манежа стоимостью более 100 млн рублей.На встрече обсудили возведение модульного бассейна в Муроме, реконструкцию спортивного комплекса «Темп» в Коврове, а также завершение капремонта ДК имени Ногина и массу других вопросов касающихся газификации, модернизации ЖКХ, ремонта дорог в муниципалитетах.«Я поблагодарил Александра Александровича Авдеева от лица жителей региона за мощные региональные программы, которые работают по его инициативе: это благоустройство дворов многоэтажных домов и программа "30 на 70", которая позволяет людям осуществить мечты по благоустройству своих населенных пунктов. Яркий пример тому — село Фоминки, которое при поддержке области стало самым красивым в регионе», — написал депутат Госдумы РФ