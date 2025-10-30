Семья привела участок в порядок за свой счет

Во Владимирской области Судогодский суд обязал администрацию района очистить земельный участок от деревьев и кустарников, предоставленный многодетной семье. Об этомВедомство провело проверку и выяснила, что в августе 2022 года семья получила участок для индивидуального жилищного строительства, но он оказался заросшим высокими деревьями. Администрация обещала убрать растительность, но не сделала этого. Чтобы привести участок в порядок, семье пришлось бы потратить около 100 тысяч рублей.Суд удовлетворил иск прокурора. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.