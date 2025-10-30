Житель Владимира проведет 8 лет в колонии за теракт у здания областного правительства.

24-летний владимирец Владислав А. проведет 8 лет в колонии строгого режима за теракт у здания правительства Владимирской области. Суд признал его виновным в поджоге и нападении на силовиков. Следствие установило, что мужчина выполнял инструкции неизвестного куратора, с которым общался по телефону. Подробнее в материале vlad.aif.ru.В худи с капюшоном13 апреля 2024 года Владислав на такси приехал к зданию правительства Владимирской области. В его распоряжении были три самодельных взрывных устройства и зажигательная смесь, которые он изготовил дома из купленных в магазинах компонентов.В худи с капюшоном он подошел к зданию и начал метать в фасад газовые баллончики, бутылки с горючим и петарды. Как Следственное управление СК РФ по Владимирской области, первая бутылка с «коктейлем Молотова» и одно взрывное устройство полетели в здание правительства. Затем злоумышленник попытался поджечь служебную «Toyota Camry», но водитель успел отогнать машину.Не останавливаясь, мужчина разбил кирпичом стекло припаркованной «Hyundai Creta», вылил в салон растворитель и поджег его. Ущерб владельцу автомобиля превысил 2,1 млн рублей.Напал на сотрудников ФСБСкрыться преступнику не удалось. Его задержали сотрудники УФСБ и Росгвардии. При задержании, как указывается в материалах суда, преступник оказал сопротивление: распылил перцовую смесь в лицо двум сотрудникам ФСБ, причинив им ожоги глаз и легкий вред здоровью.По данным , 24-летний безработный Владислав на допросе сообщил, что его развели на деньги по телефону, а потом пообещали вернуть их, если он устроит поджог правительства Владимирской области.В суде, Объединенной пресс-службы судов Владимирской области, подсудимый вину признал лишь частично. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал проблемы со здоровьем у него самого и его близкого родственника, а также активное способствование раскрытию преступлений и извинения перед потерпевшими.В итоге Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор: 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали более 2,1 млн рублей в счет компенсации ущерба владельцу сожженного автомобиля. Приговор еще не вступил в законную силу.Основной вопрос, кто именно давал указания 24-летнему владимирцу, остается открытым. Как рассказал сам злоумышленник, он действовал по указанию неустановленного лица, с которым общался несколько дней перед нападением. Его личность предстоит установить следователям.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .