За последние дни во Владимирской области зафиксирована новая волна мошенничеств против пожилых людей. Жертвами аферистов стали три пенсионерки из Александрова и Гусь-Хрустального, которые

За последние дни во Владимирской области зафиксирована новая волна мошенничеств против пожилых людей. Жертвами аферистов стали три пенсионерки из Александрова и Гусь-Хрустального, которые лишились в общей сложности 3 630 000 рублей. Преступники использовали сложную схему запугивания. Сначала звонивший представлялся сотрудником поликлиники и под предлогом диспансеризации выманивал паспортные данные. На следующий день новый “специалист” – уже