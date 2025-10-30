Как искусство меняет жизнь человека? Насколько творческие люди зависимы от мнения зрителей и критиков? Какие загадки хранят скульптуры и графические работы? Как работают и чем

Как искусство меняет жизнь человека? Насколько творческие люди зависимы от мнения зрителей и критиков? Какие загадки хранят скульптуры и графические работы? Как работают и чем вдохновляются художники из древнего города Александрова? По каким признакам разглядеть в ребёнке художника и какие воспоминания из детства остаются на всю жизнь? В новом выпуске проекта «Арт-подкаст на Шестом» поговорили