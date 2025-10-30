В Суздале завершился капитальный ремонт сетей водоснабжения на улице Заречной, затянувшийся из-за нарушений со стороны подрядчика и ненадлежащего контроля заказчика. Вмешательство

В Суздале завершился капитальный ремонт сетей водоснабжения на улице Заречной, затянувшийся из-за нарушений со стороны подрядчика и ненадлежащего контроля заказчика. Вмешательство прокуратуры привело к выполнению работ и их оплате. Контракт на ремонт водоснабжения, заключенный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стоимостью более 5 млн рублей, не был выполнен подрядчиком в срок до 1 сентября. Прокуратура