Прожиточный минимум поднимут на 6,8%.

С нового года минимальный порог доходов для жителей Владимирской области увеличится почти на тысячу рублей. Согласно решению правительства региона, прожиточный минимум поднимут на 6,8%.Общая сумма на каждого жителя области вырастет до 18 371 руб. Трудоспособные граждане будут получать не менее 20 024 руб. Пенсионерам назначат минимум 15 799 руб. Дети получат минимум 17 820 руб, в правительстве области.Изменения коснутся пособий, пенсий и прочих социальных выплат, рассчитываемых исходя из размера прожиточного минимума. Повышение запланировано с учетом роста цен и расходов граждан.