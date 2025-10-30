Работы, на которые было выделено более 150 миллионов рублей из резервного фонда, оказались не выполнены.

Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту халатности при установке подсветки на мосту через Оку под Муромом. Подробности рассказалиРаботы, на которые было выделено более 150 миллионов рублей из резервного фонда, оказались не выполнены в полном объеме, несмотря на полученный подрядчиком аванс в размере половины стоимости контракта.По версии следствия, в июне 2024 года начальник управления автомобильных дорог Владимирской области заключил договор с ООО на создание современной системы освещения моста. Окончание работ планировалось до конца июня 2025 года. Однако к моменту истечения сроков обязательства оказались невыполненными.Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.