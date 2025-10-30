Накануне на площадке Международного выставочного комплекса Сибэкспоцентр открылась 31 специализированная продовольственная выставка Агропромышленная неделя.

Накануне на площадке Международного выставочного комплекса Сибэкспоцентр открылась 31 специализированная продовольственная выставка Агропромышленная неделя.Это одно из главных выставочных мероприятий региона, которое традиционно проводится после завершения уборочной кампании и в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.Организатором выставки выступает минсельхоз Приангарья.Мероприятие посетил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.Агропромышленная неделя – одно из центральных событий аграрного сектора региона, целью которого является демонстрация достижений агропромышленного комплекса и продвижение высококачественных продуктов питания и напитков местных производителей. Выставка объединяет всех, кто своим каждодневным и кропотливым трудом развивает и укрепляет продовольственный рынок региона, вносит весомый вклад в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности Приангарья, – сказал Владимир Читоркин.В рамках торжественного открытия выставки Владимир Читоркин вручил работникам АПК, ректору Иркутского аграрного университета и председателю Союза садоводов региона ведомственные награды Минсельхоза России и областные награды. Отдельно Благодарственные письма Губернатора Иркутской области за поддержку участников специальной военной операции, активное участие в организации сбора и отправки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции получили АО Облагроснаб, СХАО Белореченское, СХПК Усольский свинокомплекс и Ассоциация КФХ и СПК Приангарья.Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, в этом году свои достижения на выставке вместе с местными производителями представят гости из Красноярского и Алтайского краев, Томской области, Республики Бурятии и Москвы. Всего – более 100 участников, в том числе – 11 сельскохозяйственных районов области, уточняет пресс-служба Правительства региона.Эта выставка – хорошая возможность подвести итоги сельскохозяйственного года, оценить проделанную предприятиями отрасли работу, а также – поздравить работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, поблагодарить их за труд. В рамках выставки на разных ее площадках пройдут мероприятия как для профессионалов АПК, так и для посетителей, – сказала Марина Кожарина.В разные дни работы выставки для посетителей подготовлена культурно-развлекательная программа, включающая выступления творческих коллективов, интерактивы, мастер-классы, фестиваль Байкальские пельмени и розыгрыши призов. Ежедневно на открытой площадке выставочного комплекса будет работать ярмарка Урожайное Приангарье и выставка сельскохозяйственной техники. В рамках деловой программы пройдут круглые столы. Специалисты обсудят важные и актуальные для отрасли вопросы по созданию агроклассов, развитию инновационных технологий, племенного животноводства, науки, экспорта продукции и агробизнес-образования. Также специалисты выступят экспертами в традиционном дегустационном конкурсе Иркутская марка.Праздничная и деловая программы выставки рассчитаны на четыре дня и продлятся до 1 ноября. На выставке иркутяне и гости города смогут попробовать и приобрести молочную и мясную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сыры, продукцию рыбопереработки и морепродукты, кондитерские изделия, продукцию пчеловодства, дикоросы, грибы, сладости, напитки и многое другое.