В августе 2022 года многодетной семье предоставили кусок земли на для индивидуального жилищного строительства. Но выделенная на Вишнёвом проезде территория была больше похожа на лесную чащу с пятиметровыми соснами, берёзами и осинами. Администрация пообещала, что деревья и кустарники спилят. Однако спустя три года обещание своё не сдержали. Из-за деревьев семья не смогла начать строительство жилого