Сумма контракта была более 46 млн рублей.

В Суздале Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении двух участников коммерческой организации – директора по строительству и жителя Москвы. Их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этомПо версии следствия, фирма выполняла муниципальный контракт на установку архитектурной подсветки Торговых рядов в Суздале в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на сумму более 46 млн рублей.В декабре 2023 года, получив аванс, обвиняемые предоставили заказчику фиктивные документы, завысив стоимость материалов и количество поставленных изделий почти на 3 миллиона рублей.Однако администрация города не подписала акты приемки, и мошенникам не удалось получить эти деньги. Операцию по делу проводит региональное УФСБ.Директор арестован, его сообщник находится под домашним арестом. В рамках расследования проведены обыски, допросы, изучается документация. Арестованы обнаруженные денежные средства для возмещения возможного ущерба.