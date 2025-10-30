Утром и ночью густые туманы ограничат видимость до минимальных значений.

В пятницу, 31 октября, синоптики ожидают сильное ухудшение погодных условий во Владимире и по всей области.Утром и ночью густые туманы ограничат видимость до минимальных значений — от 200 до 800 метров, в администрации города.Повышенная влажность воздуха создает риск увеличения количества аварий на дорогах. Водителей просят быть предельно аккуратными, снизить скорость и соблюдать максимальную осторожность при управлении транспортным средством.