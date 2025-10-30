Она отвечала гражданину на обращение два месяца.

Во Владимирской области прокуратура Судогодского района привлекла к ответственности чиновницу за нарушение сроков ответа гражданину. ПодробностиМестный житель обратился в районную администрацию с жалобой на правление СНТ «Барский луг», которое запретило проход по дороге, пролегающей через территорию товарищества. Ответ заявителю, который должен был быть подготовлен председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом, был направлен лишь спустя два месяца.Проверка прокуратуры установила, что это является нарушением законодательства, так как максимальный срок ответа на обращение составляет один месяц. По итогам проверки чиновница была привлечена к административной ответственности.