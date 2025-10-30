Семье счастливчиков в честь этого события вручили фотоаппарат.

В Центральном парке Владимира произошло знаменательное событие: колесо обозрения «Небо33» приняло своего миллионного посетителя. Об этом рассказалиСчастливой оказалась семья Поздеевых, которой в честь этого события вручили фотоаппарат.В сообщении группы «Небо33» отмечается, что эта цифра – не просто статистика, а символ успешного пути, пройденного благодаря доверию гостей. Организаторы благодарят всех, кто выбирает их аттракцион для отдыха, и подчеркивают уникальный вклад каждого посетителя в историю колеса обозрения.