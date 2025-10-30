Администрация города Владимира продолжает работу по отлову и содержанию безнадзорных четвероногих. Новый контракт заключили в начале сентября 2025 года. По итогам торгов его стоимость

Администрация города Владимира продолжает работу по отлову и содержанию безнадзорных четвероногих. Новый контракт заключили в начале сентября 2025 года. По итогам торгов его стоимость составила 1 556 000 руб. Начальник отдела экологии городского управления по охране окружающей среды Евгений Кирьянов напомнил, что безнадзорные животные могут быть переносчиками опасных заболеваний: бешенства, токсоплазмоза, столбняка, лептоспироза, стригущего лишая.