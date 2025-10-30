Общий стаж его работы в здравоохранении составил 43 года.

Во Владимире скончался заслуженный врач РФ Василий Тараканов. Выдающийся терапевт ушел из жизни 29 октября, на 72-м году, после продолжительной болезни.Как , Василий Тараканов родился в 1954 году в Ивановской области, а в 1977-м окончил Ивановский государственный медицинский институт. Общий стаж его работы в здравоохранении составил 43 года. С 1988 по 2015 год он занимал должность заместителя главврача по поликлиническому разделу работы, неоднократно получая почетные грамоты и благодарности.Прощание с Василием Таракановым пройдет в пятницу, 31 октября, в 11:00 в Константино-Еленинской церкви.