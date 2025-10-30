Старую электропроводку заменили на новый кабель СИП длиной 860 метров.

Рабочие завершили установку четырех новых осветительных опор на территории владимирской школы №2. Каждая опора оборудована современными светильниками с энергосберегающими натриевыми лампами.Старую электропроводку заменили на новый кабель СИП длиной 860 метров. Модернизация освещения силами муниципальной службы «Центр управления городскими дорогами».Кроме того, началась замена изношенных опор уличного освещения на улице Завадского. Рабочие демонтируют старые конструкции и монтируют новые светильники, провода и крепежи. В планах заменить около 15 опор.