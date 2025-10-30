Во Владимире впервые состоялась церемония вручения региональной премии «Женщина в промышленности». Чествовали тружениц предприятий региона, которые на своем примере доказывают, что

Во Владимире впервые состоялась церемония вручения региональной премии «Женщина в промышленности». Чествовали тружениц предприятий региона, которые на своем примере доказывают, что работа представительниц прекрасного пола на заводах и в цехах — это престижно. Организаторами стали депутат Законодательного Собрания, председатель Общественного совета партийного проекта «Женского движения Единой России» во Владимирской области Екатерина Меркурьева при поддержке председателя