Вместе с дорогой обустроены тротуары, велодорожка и 13 опор уличного освещения.

Завершены работы по устройству 350-метрового асфальтового съезда от Октябрьского проспекта к Стрелецкому мысу во Владимире. Вместе с дорогой обустроены тротуары, велодорожка и 13 опор уличного освещения, в правительстве.Осуществлены переустройства систем водоснабжения, канализации и электросетей. Асфальт покрыт долговечной разметкой из термопластика с отражателями.Территорию дополнительно озеленят деревьями и кустарниками, а также оборудуют знаками и специальными плитками для незрячих.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .