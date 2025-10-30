В январе этого года девушка получила почти 100 тысяч рублей в качестве социальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации.

В Юрьев-Польском Владимирской области 22-летнюю девушку обвинили в мошенничестве. ПодробностиКак выяснилось, в январе этого года девушка получила почти 100 тысяч рублей в качестве социальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации. Деньги предназначались для покупки бытовой техники и мебели в её жилище, с последующим отчетом в контролирующий орган.Однако, в тот же день обвиняемая на такси отправилась в Королев Московской области, где сняла жилье. Половину средств она потратила на аренду, остальное — на еду и личные нужды. Деньги закончились за неделю.Девушка полностью признала свою вину. Уголовное дело будет направлено в мировой суд Юрьев-Польского района для рассмотрения по существу.