В рамках мероприятий сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу, организовали игру о правилах дорожного движения и вместе с ребятами провели акцию «Сохраните детские жизни!».

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели для воспитанников детских садов в городах Гусь-Хрустальный и Курлово занятия по соблюдению правил дорожного движения.Полицейские в игровой форме рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на дороге. Стражи порядка напомнили дошколятам о недопустимости игр около проезжей части, необходимости крепко держать за руку взрослого при переходе дороги, важности перехода проезжей части только в установленных местах, а также о том, что означают сигналы светофора. Кроме этого, инспекторы рассказали о важности использования световозвращающих элементов.С удовольствием дети поучаствовали в игре «Брейн-ринг», организованной полицейскими и направленной на формирование навыков и умений, связанных с безопасным поведением на улице.После увлекательной игры ребята и госавтоинспекторы организовали около образовательных учреждений акцию «Сохраните детские жизни!». Мальчишки и девчонки вместе с полицейскими обращались к водителям автомобилей, напоминая о необходимости быть внимательными на дорогах.Массу впечатлений оставил у ребят патрульный автомобиль. Ребята смогли рассмотреть транспортное средство, посидеть в нем, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.Для закрепления полученных знаний дошколятам показали обучающие мультфильмы, герои которых собственным примером продемонстрировали безопасное поведение на проезжей части, а также рассказали, как не допустить самых распространенных ошибок, способных привести к неприятным последствиям.Прощаясь с полицейскими, ребята поблагодарили правоохранителей за познавательное мероприятие.