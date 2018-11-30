Украинский лидер Петр Порошенко считает безвизовый режим с Евросоюзом одним из своих главных достижений на посту главы государства. Но терпение Европы, кажется, заканчивается. После наглой выходки в Керченском проливе и последующим за ней введением военного положения в ЕС заговорили об отмене договора о безвизе.

Украинскийлидер Петр Порошенко считает безвизовый режим с Евросоюзом одним изсвоих главных достижений на посту главы государства. Но терпение Европы,кажется, заканчивается. После наглой выходки в Керченском проливе ипоследующим за ней введением военного положения в ЕС заговорили оботмене договора о безвизе.Европейский союз не заключал соглашения со страной, где действует военное положение заявил депутат Европарламента Яромир Кохличек.В интервью изданию "Известия" он отметил, что если в какой-либо страневведено военное положение, то условия взаимодействия с ней должны быть"особыми".Кохличекраскритиковал неоднозначные действия украинских властей. Введениевоенного положения ничего не решает, уверен он, а только нарушает праваукраинцев.Темне менее, в Совете ЕС отношения Брюсселя и Киева пересматривать несобираются. Там заявили, что введение военного положения на Украине набезвизовый режим не влияет.В минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Незалежнойвторглись в территориальные воды. На предупреждения пограничников судане реагировали. Вечером того же дня они были задержаны и доставлены впорт Керчь. Против нарушителей возбудили уголовные дела. Украина, в своюочередь, ввела военное положение в юго-восточных областях сроком на 30дней.Безвизовыйрежим с Евросоюзом Украина получила в июне прошлого года. Президентстраны Петр Порошенко называл это большим достижением и заявлял, чтотеперь Украины смогут спокойно путешествовать по Европе. На выходные в Вену, говорил Порошенко, что породила у скептиков немало мемов.Вскоре выяснилось, что разрекламированный Порошенко безвиз оказался банальным надувательством. Просто так уехать жить или учиться в ЕС у них не получится: безвизовый режим рассчитан на пребывание граждан Незалежной в Европе сроком не более 90 дней.