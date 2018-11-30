Украинский
лидер Петр Порошенко считает безвизовый режим с Евросоюзом одним из
своих главных достижений на посту главы государства. Но терпение Европы,
кажется, заканчивается. После наглой выходки в Керченском проливе и
последующим за ней введением военного положения в ЕС заговорили об
отмене договора о безвизе.
Украинский
лидер Петр Порошенко считает безвизовый режим с Евросоюзом одним из
своих главных достижений на посту главы государства. Но терпение Европы,
кажется, заканчивается. После наглой выходки в Керченском проливе и
последующим за ней введением военного положения в ЕС заговорили об
отмене договора о безвизе.
Европейский союз не заключал соглашения со страной, где действует военное положение заявил депутат Европарламента Яромир Кохличек.
В интервью изданию "Известия" он отметил, что если в какой-либо стране
введено военное положение, то условия взаимодействия с ней должны быть
"особыми".
Кохличек
раскритиковал неоднозначные действия украинских властей. Введение
военного положения ничего не решает, уверен он, а только нарушает права
украинцев.
Тем
не менее, в Совете ЕС отношения Брюсселя и Киева пересматривать не
собираются. Там заявили, что введение военного положения на Украине на
безвизовый режим не влияет.
В минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Незалежной
вторглись в территориальные воды. На предупреждения пограничников суда
не реагировали. Вечером того же дня они были задержаны и доставлены в
порт Керчь. Против нарушителей возбудили уголовные дела. Украина, в свою
очередь, ввела военное положение в юго-восточных областях сроком на 30
дней.
Безвизовый
режим с Евросоюзом Украина получила в июне прошлого года. Президент
страны Петр Порошенко называл это большим достижением и заявлял, что
теперь Украины смогут спокойно путешествовать по Европе. На выходные в Вену, говорил Порошенко, что породила у скептиков немало мемов.
Вскоре выяснилось, что разрекламированный Порошенко безвиз оказался банальным надувательством. Просто так уехать жить или учиться в ЕС у них не получится: безвизовый режим рассчитан на пребывание граждан Незалежной в Европе сроком не более 90 дней.