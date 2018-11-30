Они - гордость области. Речь об активных семьях. Во Владимире наградили участников и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса Семья года. В этом году в разных номинациях заявилось более 40 семей из разных районов Владимирской области. Некоторые из них живут в браке уже более полувека, кто-то воспитывает более пяти детей, в том числе, и приёмных, а некоторые только начали свою семейную жизнь. Дипломы победителей и подарочные сертификаты вручили 17 лучшим семьям региона.

Они - гордость области. Речь об активных семьях. Во Владимире наградили участников и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года". В этом году в разных номинациях заявилось более 40 семей из разных районов Владимирской области. Некоторые из них живут в браке уже более полувека, кто-то воспитывает более пяти детей, в том числе, и приёмных, а некоторые только начали свою семейную жизнь. Дипломы победителей и подарочные сертификаты вручили 17 лучшим семьям региона. Конкурсная комиссия оценивала активную жизненную позицию членов семей, участие в спортивных и творческих конкурсах, а также общественную работу, которую они ведут на своей малой родине. Семьи региона лично поздравил губернатор области Владимир Сипягин.