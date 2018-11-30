Певица Ирина Аллегрова рассказала, что могла разбиться на
вертолете на Ямале. История появилась на странице поклонников артистки в Instagram.
Певица Ирина Аллегрова рассказала, что могла разбиться на
вертолете на Ямале. История появилась на странице поклонников артистки в Instagram.
Эпизод произошел в декабре 1990 года, еще когда певица
начинала свою сольную карьеру. Аллегрова летела в Новый Урегой на вертолете
МИ-8. "Перед полетом выходит один из техников и начинает большим гаечным ключом
что-то делать у винта. Мы большими круглыми глазами смотрим на него", – начала
она. Такую нехитрую процедуру они проделали, чтобы, по их словам, "техника не
подтекала".
Пилоты попытались успокоить взволнованную певицу и пригласили ее к
себе в кабину. Один из них обратился к Ирине с вопросом, видела ли она
когда-нибудь оленей. Услышав отрицательный ответ, они направили вертолет резко
вниз, чтобы разглядеть животных вблизи. В тот момент
Аллегрова и вся ее команда сильно перепугались. К счастью, техникам удалось вовремя выправить положение транспорта. Исполнительница с иронией отмечает, что теперь она "старается
к пилотам не ходить".
Недавно певица Ирина Аллегрова побывала на музыкальной премии "Золотой
граммофон" в Кремлевском дворце. На мероприятие она пришла уже в знакомом
многим ее поклонникам костюме. Фанаты 66-летней певицы предположили,
что звезда экономит на нарядах. Сама же Ирина Александровна не раз заявляла, что
спокойно относится к своему гардеробу. Она не боится появиться перед
зрителями в платье, в котором она уже ранее выступала.