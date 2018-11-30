Певица Ирина Аллегрова рассказала, что могла разбиться на вертолете на Ямале. История появилась на странице поклонников артистки в Instagram.

Певица Ирина Аллегрова рассказала, что могла разбиться навертолете на Ямале. История появилась на странице поклонников артистки в Instagram.Эпизод произошел в декабре 1990 года, еще когда певицаначинала свою сольную карьеру. Аллегрова летела в Новый Урегой на вертолетеМИ-8. "Перед полетом выходит один из техников и начинает большим гаечным ключомчто-то делать у винта. Мы большими круглыми глазами смотрим на него", – началаона. Такую нехитрую процедуру они проделали, чтобы, по их словам, "техника неподтекала".Пилоты попытались успокоить взволнованную певицу и пригласили ее ксебе в кабину. Один из них обратился к Ирине с вопросом, видела ли онакогда-нибудь оленей. Услышав отрицательный ответ, они направили вертолет резковниз, чтобы разглядеть животных вблизи. В тот моментАллегрова и вся ее команда сильно перепугались. К счастью, техникам удалось вовремя выправить положение транспорта. Исполнительница с иронией отмечает, что теперь она "стараетсяк пилотам не ходить".Недавно певица Ирина Аллегрова побывала на музыкальной премии "Золотойграммофон" в Кремлевском дворце. На мероприятие она пришла уже в знакомоммногим ее поклонникам костюме. Фанаты 66-летней певицы предположили,что звезда экономит на нарядах. Сама же Ирина Александровна не раз заявляла, чтоспокойно относится к своему гардеробу. Она не боится появиться передзрителями в платье, в котором она уже ранее выступала.