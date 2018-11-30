Пловчиха стала лучшей среди юниорок на дистанции 200 метров на спине

Пловчиха стала лучшей среди юниорок на дистанции 200 метров на спинеСпортсменка из Владимирской области Анастасия Авдеева завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях. Девушка стала лучшей среди юниорок от 15-ти до 17-ти лет на дистанции 200 метров на спине. Впереди у пловчихи ещё 2 старта на 50 и на 100 метров на спине.В соревнованиях «Резерв России» участвуют более 720 спортсменов из 65 регионов со всей страны. По итогам всех состязаний дополнительно наградят 20 спортсменов, показавших наивысшие результаты по таблице очков FINA. Сейчас Анастасия Авдеева на второй строчке рейтинга.Мастер спорта международного класса Анастасия Авдеева тренируется в Детско-юношеской спортивной школе по плаванию в Коврове. Ее наставник - заслуженный тренер России Сергей Федоров.