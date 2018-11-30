Накануне открылся знаменитый каток на Красной площади. Первыми, по уже сложившейся традиции, на лед вышли звезды фигурного катания. Отрывок из своего нового ледового спектакля представила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Накануне открылся знаменитый каток на Красной площади. Первыми, по уже сложившейся традиции, на лед вышли звезды фигурного катания. Отрывок из своего нового ледового спектакля представила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.- Атмосфера отличная, каток на Красной площади — что может быть лучше?Зимняя сказка у стен Кремля: каток на Красной площади открыл13-й сезон. Несмотря на холод, желающих первыми встать на лед немало.- Тут очень красиво! ГУМ, все светится, катаемся — классно!На льду выступили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и двукратный чемпион четырех континентов Петр Чернышев. Фигуристы показали фрагмент нового шоу-мюзикла "Аленький цветочек". Мировая премьера — 25 декабря."Сегодня мы выступали в одном из самых красивых мест, наверное, в мире. Что может быть прекрасней? Спорт, фигурное катание, чудесная музыка, атмосфера волшебства в преддверии Нового года!" — говорит Татьяна Навка.Впервые в церемонии открытия приняли участие волонтеры — и не просто так: ведь год уходящий, 2018-й, был объявлен Годом волонтера.- Кто волонтер? Я волонтер!"Это еще одна возможность оказаться в центре событий, стать частью огромной истории. Мы, волонтеры, пишем историю нашей России, и для меня это очень много значит!" — говорит Галина Станкевич.Елку на Красной площади в этом году украшают персонажи любимых мультфильмов. На льду гостей встречали кот Матроскин и пес Шарик, крокодил Гена и Чебурашка, Волк и Заяц из "Ну, погоди!"На Красной площади — атмосфера праздника и волшебства. Всего месяц до Нового года, и здесь предпраздничное настроение чувствуется особенно. Открылась и рождественская ярмарка — это целый городок с сотнями светящихся огней. В морозном воздухе — ароматы мандаринов и глинтвейна с корицей. Здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать блины и пирожки.- Очень сильно чувствуется атмосфера Нового года, когда преображается Москва, огни, это все горит, и ты прямо заряжаешься этим настроением!Всего в Москве этой зимой будут работать почти полторы тысячи площадок с искусственным и естественным льдом.