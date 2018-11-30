Ангела Меркель не намерена менять всю систему из-за единичного случая. Канцлер Германии прокомментировала аварию своего самолета, из-за которой политик не смогла прибыть на саммит G20.

Ангела Меркель не намерена менять всю систему из-заединичного случая. Канцлер Германии прокомментировала аварию своего самолета,из-за которой политик не смогла прибыть на саммит G20.Экипаж лайнера действовал профессионально. Аварийнаяситуация, возникшая во время перелета канцлера ФРГ в Буэнос-Айрес – случайность,и кардинальных выводов о безопасности правительственных самолетов сделано небудет."Единичный случай не должен заставлять нас менять всюсистему", – заявила Меркель прессе. Канцлер рассказала, что, когда ейсообщили о неполадке, Политик призналась, что, когда бортпроводникпроинформировал ее об инциденте, она испугалась, что что-то произошло в стране.Меркель направлялась из Берлина в Буэнос-Айрес на саммитG20. Самолет "Конрад Аденауэр" правительство использует для деловыхпоездок. Над Нидерландами экипаж неожиданно обнаружил поломку всех систем, которыеобеспечивают связь судна с землей. Лайнер развернулся и совершилнезапланированную посадку в аэропорту Кельна.Пилот отправил аварийный код 7600, использующийся при потересвязи с диспетчерами. На месте приземления воздушное судно ждали автомобилипожарной службы. Как сообщается, канцлер отправится на саммит в Аргентинудругим рейсом, утром 30 ноября.Это не первый инцидент с правительственным самолетом Германии.В марте прошлого года самолет Меркель сломался перед вылетом в Египет. А недавнопрезиденту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось задержаться с отлетомиз-за поломки лайнера, передает .