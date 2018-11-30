Школьница пострадала в результате аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей, произошедшей в минувшей четверг в Кемеровской области. Момент инцидента попал в объектив регистратора очевидца, едва не ставшего участников ДТП.

Регистратор очевидца запечатлел аварию, произошедшую в минувший четверг, 29 ноября, в городе Белово к Кемеровской области.Судя по кадрам видео, водитель автобуса попытался увернуться от пешехода, решившего пересечь проезжую часть по "зебре". Попытка оказалась неудачной и уклониться от столкновения не удалось.После этого автобус выехал на полосу встречного движения, где врезался в две легковушки.В результате аварии пострадала 15-летняя школьница-пешеход, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД РФ.