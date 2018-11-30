Настоящий арсенал оружия и напоминающие реквизит из фильма Фантомас резиновые маски изъяли в Москве у четверых мужчин, которые планировали усыпить главу столичной компании и получить доступ к его электронным кошелькам.

Настоящий арсенал оружия и напоминающие реквизит из фильма "Фантомас" резиновые маски изъяли в Москве у четверых мужчин, которые планировали усыпить главу столичной компании и получить доступ к его электронным кошелькам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. К преступлению они готовились тщательно, о чем свидетельствует проведенный и снятый на видео обыск.Тревогу забил сам генеральный директор фирмы, который заподозрил бывшего сотрудника в намерении совершить на него разбойное нападение. По версии следствия, подозреваемые намеревались тайком опоить предпринимателя сильнодействующим препаратом и вывести все средства со счетов.Оперативники разыграли перед злоумышленниками "сценку": директор уснул в своей квартире, а бывший сотрудник проник в помещение, где и был схвачен. Организатором преступления оказался 21-летний житель Московской области, живший на съемной квартире в столице. Спустя пару дней задержали и трех его подельников, двое из которых ранее были судимы.Полицейские были немало удивлены результатами обысков: у подозреваемых нашли пистолет-пулемет, два пистолета Макарова и Glock, макеты "Беретты" и Калашникова, множество патронов, наручники, лекарства и искусно выполненные резиновые маски."Для мошеннических целей все это было закуплено. Через интернет. Там все очень специфично", — признался задержанный. Его напарник и вовсе был не в курсе, за что его задержали, предположив, что речь идет о подготовке к убийству.Молодых людей взяли под стражу, им инкриминируют разбой и незаконный оборот оружия.