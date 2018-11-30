Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу Прямой эфир
телеканала Россия 1 с сенсационным заявлением – она ждет тройню от Филиппа
Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларов
на оплату медицинских расходов.
Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением – она ждет тройню от Филиппа
Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларов
на оплату медицинских расходов.
Светлана рассказала, что познакомилась с певцом много лет
назад. Долгое время Софиева была только поклонницей, посещала все без
исключения концерты кумира. Как-то раз она случайно столкнулась с Киркоровым в
японском ресторане, вечер закончился в номере роскошного отеля.
После бизнесвумен и поп-король стали пересекаться регулярно.
Влюбленные всегда встречались в одной и той же гостинице. Женщина пригласила съемочную
группу в номер, где, по ее словам, она придавалась любовным утехам с
Киркоровым.
"Мы отрешались от всего. Было тепло, уютно, страстно,
доверительно, чувственно. Ну я не знаю, какие слова еще подобрать, когда два
взрослых человека, во многом состоявшиеся, вновь находят и проходят интересный
путь любви всех этих любовных лабиринтов. Он писал песни мне, я знала, что это
для меня. У нас конфетно-букетный период пришелся на гастроли Филиппа, когда я
приезжала с подругами, когда он искренне радовался, говорил об этом всему
зрительному залу, но как таковых встреч у нас не было. У нас были ночные,
интимные отношения, скрытые от глаз", – рассказала москвичка присутствующим.
Софиева сообщила, что сама уговорила кумира подарить ей
ребенка. "Я попросила его о малыше, потому что чувствовал, что он начал любить
меня глубокой любовью", – вспоминает Софиева.
По словам москвички, Филипп, узнав о беременности, испугался
и перестал выходить на связь. Светлана несколько раз просила певца о личной
встрече: "он и его охрана, они ни разу не дали мне такой возможности".
Софиева подала на поп-короля в суд, также она написала официальную
просьбу на проведение ДНК-экспертизы. Она требует от короля эстрады оплатить ей
роды стоимостью 200 тысяч долларов.
Женщина отметила, что
она не бедствует. Светлана во всю готовится к появлению малышей, она тоннами скупает
брендовые коляски, ползунки от именитых дизайнеров и детские игрушки,
подготовила детскую в своей 250-метровой квартире в центре Москвы.
Бизнесвумен прошла проверку на детекторе лжи. Полиграфолог
обработал результаты исследования и сообщил студии, что дети, которых ждет 52-летняя
женщина не от Филиппа Киркорова, Софиева лжет, когда утверждает, что вступала в
интимную связь с артистом.
Также Светлана вместе со съемочной группой посетила клинику.
Ей сделали ультразвук. Врач констатировал, что
беременности нет и в помине. Огромный живот женщины обусловлен некой
патологией, которую Софиева не дала рассмотреть.
Заявление медика
взбесило бизнесвумен. Она вскочила с места и пригрозила Малахову судом. "Снимки
с УЗИ у меня, вы его подговорили как сказать на камеру, когда меня вывели в
коридор. Я сейчас никуда не уеду, на любые вопросы отвечу, я иду чтобы вызвать
уголовную полицию", – набросилась на шоумена женщина. После Софиева покинула
студию.
Малахов отметил, что за время своей карьеры впервые столкнулся
с такой историей. Зрителям пояснили, что
Светлана Софиева страдает редким психическо-физиологическим состоянием – ложной
беременностью, в котором женщина пребывает в уверенности о том, что
действительно беременна, и даже по-настоящему переживает симптомы интересного положения при ее фактическом отсутствии.