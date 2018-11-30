Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу Прямой эфир телеканала Россия 1 с сенсационным заявлением – она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов.

Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу "Прямой эфир"телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением – она ждет тройню от ФилиппаКиркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларовна оплату медицинских расходов.Светлана рассказала, что познакомилась с певцом много летназад. Долгое время Софиева была только поклонницей, посещала все безисключения концерты кумира. Как-то раз она случайно столкнулась с Киркоровым вяпонском ресторане, вечер закончился в номере роскошного отеля.После бизнесвумен и поп-король стали пересекаться регулярно.Влюбленные всегда встречались в одной и той же гостинице. Женщина пригласила съемочнуюгруппу в номер, где, по ее словам, она придавалась любовным утехам сКиркоровым."Мы отрешались от всего. Было тепло, уютно, страстно,доверительно, чувственно. Ну я не знаю, какие слова еще подобрать, когда двавзрослых человека, во многом состоявшиеся, вновь находят и проходят интересныйпуть любви всех этих любовных лабиринтов. Он писал песни мне, я знала, что этодля меня. У нас конфетно-букетный период пришелся на гастроли Филиппа, когда яприезжала с подругами, когда он искренне радовался, говорил об этом всемузрительному залу, но как таковых встреч у нас не было. У нас были ночные,интимные отношения, скрытые от глаз", – рассказала москвичка присутствующим.Софиева сообщила, что сама уговорила кумира подарить ейребенка. "Я попросила его о малыше, потому что чувствовал, что он начал любитьменя глубокой любовью", – вспоминает Софиева.По словам москвички, Филипп, узнав о беременности, испугалсяи перестал выходить на связь. Светлана несколько раз просила певца о личнойвстрече: "он и его охрана, они ни разу не дали мне такой возможности".Софиева подала на поп-короля в суд, также она написала официальнуюпросьбу на проведение ДНК-экспертизы. Она требует от короля эстрады оплатить ейроды стоимостью 200 тысяч долларов.Женщина отметила, чтоона не бедствует. Светлана во всю готовится к появлению малышей, она тоннами скупаетбрендовые коляски, ползунки от именитых дизайнеров и детские игрушки,подготовила детскую в своей 250-метровой квартире в центре Москвы.Бизнесвумен прошла проверку на детекторе лжи. Полиграфологобработал результаты исследования и сообщил студии, что дети, которых ждет 52-летняяженщина не от Филиппа Киркорова, Софиева лжет, когда утверждает, что вступала винтимную связь с артистом.Также Светлана вместе со съемочной группой посетила клинику.Ей сделали ультразвук. Врач констатировал, чтобеременности нет и в помине. Огромный живот женщины обусловлен некойпатологией, которую Софиева не дала рассмотреть.Заявление медикавзбесило бизнесвумен. Она вскочила с места и пригрозила Малахову судом. "Снимкис УЗИ у меня, вы его подговорили как сказать на камеру, когда меня вывели вкоридор. Я сейчас никуда не уеду, на любые вопросы отвечу, я иду чтобы вызватьуголовную полицию", – набросилась на шоумена женщина. После Софиева покинуластудию.Малахов отметил, что за время своей карьеры впервые столкнулсяс такой историей. Зрителям пояснили, чтоСветлана Софиева страдает редким психическо-физиологическим состоянием – ложнойбеременностью, в котором женщина пребывает в уверенности о том, чтодействительно беременна, и даже по-настоящему переживает симптомы интересного положения при ее фактическом отсутствии.