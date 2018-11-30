Удивительные микроорганизмы, открытые учёными, обитают на морском дне на глубине двух километров при температуре до 200 градусов по Цельсию. А источником энергии для этих экстремофилов служат углеводороды.

Команда исследователей из Техасского университета в Остине открыла множество неизвестных науке микроорганизмов, многие из которые используют углеводороды (к примеру, метан и бутан) в качестве источников энергии – для выживания и роста.Это означает, что подобные микробы, судя по всему, способствуют снижению концентрации парниковых газов в атмосфере. Кроме того, не исключается, что в будущем они пригодятся для очистки разливов нефти.Авторы уточняют, что микробные сообщества, описанные в их работе, населяют глубоководные, в том числе гидротермальные, отложения в бассейне Гуаймас в Калифорнийском заливе.Образцы для исследований были собраны на глубине 2000 метров, причём в тех местах, где из-за подземной вулканической активности температура порой достигает 200 градусов по Цельсию. Ранее эти районы и их обитатели не изучались.В подводное путешествие специалисты отправились на пилотируемом аппарате под названием Алвин (Alvin). В 1986 году именно этот батискаф исследовал обломки легендарного "Титаника".В ходе работы с полученными образцами исследователи идентифицировали и проанализировали 551 геном (247 геномов архей и 304 генома бактерий). Оказалось, что 22 генетические линии ранее не были известны учёным.Как отметил ведущий автор работы Бретт Бейкер (Brett Baker), эти новые виды генетически различны и представляют собой новые ветви в древе жизни, а пять из них, судя по всему, относятся к совершенно новому типу (это один из высших рангов таксономической иерархии в зоологии).Также команду заинтересовал тот факт, что многие из открытых видов микробов отличаются любовью к соединениям, которые загрязняют окружающую среду."Эта [работа] показывает, что глубоководные [районы] океанов содержат неисследованное биоразнообразие, а микроскопические организмы способны разрушать нефть и другие вредные химические вещества. Под морским дном существуют огромные резервуары с углеводородными газами, включая метан, пропан, бутан и другие, и эти микробы препятствуют выбросу парниковых газов в атмосферу", — рассказывает Бейкер.По его словам, концепция древа жизни, созданная более 150 лет назад Чарльзом Дарвином, ещё продолжает развиваться, а само древо обрастает всё новыми ветвями. Благодаря методам секвенирования ДНК и современным технологиям, это происходит всё быстрее.Но в то же время учёным известны далеко не все микроорганизмы. По всей вероятности, ещё тысячи или даже миллионы видов остаются неизученными.Комментируя открытие команды, Бейкер отметил: "Мы считаем, что это, вероятно, только верхушка айсберга с точки зрения разнообразия в бассейне Гуаймас. Мы продолжаем секвенировать ДНК [микроорганизмов], чтобы понять, сколько ещё их там может быть".Теперь специалисты намерены собрать и исследовать ещё больше образцов. Также им предстоит подробнее изучить способ питания и метаболические процессы микробов и определить их роль в углеродном цикле.Научная статья с более подробным описанием этой работы опубликована в журнале Nature Communications.Кстати, ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о вечно голодной бактерии, которую натравили на разливы нефти. Кроме того, микробы, обедающие углеродом, были также обнаружены на склонах Срединно-Атлантического хребта.