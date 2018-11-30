Оперная дива Мария Максакова прокомментировала обвинения
свекрови в организации преступления. Мать убитого депутата Дениса Вороненкова
заявила в эфире одной из программ, что певица из мести устроила изнасилование своей падчерицы.
Оперная дива Мария Максакова прокомментировала обвинения
свекрови в организации преступления. Мать убитого депутата Дениса Вороненкова
заявила в эфире одной из программ, что певица из мести устроила изнасилование своей падчерицы.
В программе "На самом деле" Первого канала Людмила
Вороненкова рассказала, что после того, как она дала разгромное интервью, с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала в
реабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругались
неизвестные.
Пожилая женщина уверена, что таким образом Максакова сводит
с ней счеты. Также свекровь знаменитости утверждает, что Мария хочет выкрасть
Катю из наркологической клиники в Москве.
"Это комический персонаж, бабка, которая расхаживает по
телеэфирам и за каждый из них получает по 90 тысяч рублей", – резко ответила Мария на
обвинения. Вокалистка рассказала, что ее падчерица много лет
борется с наркотической зависимостью. Впервые девушка попробовала запрещенные
препараты в девятом классе. Дочь Вороненкова попала в плохую компанию, и это
закончилось плохо.
"Ей нужна нормальная реабилитация, нормальная еда и условия,
а не кровать в комнате на шестерых пациентов. Я не считаю,
что она настолько тяжело больна, чтобы изолировать ее от общества", -
рассказала артистка.
Максакова жалеет, что отношения с родственниками мужа не
сложились. Сейчас ей как никогда нужна поддержка – она нашла виновных в убийстве мужа. "Я понимаю, что имею дело с
маньяками, преступниками, больными людьми. Они безобразным образом разделались
с Денисом, устроив публичную казнь в центре Киева, и кто знает, на какой шаг
эти твари еще пойдут?" – цитирует знаменитость .