Оперная дива Мария Максакова прокомментировала обвинения свекрови в организации преступления. Мать убитого депутата Дениса Вороненкова заявила в эфире одной из программ, что певица из мести устроила изнасилование своей падчерицы.

Оперная дива Мария Максакова прокомментировала обвинениясвекрови в организации преступления. Мать убитого депутата Дениса Вороненковазаявила в эфире одной из программ, что певица из мести устроила изнасилование своей падчерицы.В программе "На самом деле" Первого канала ЛюдмилаВороненкова рассказала, что после того, как она дала разгромное интервью, с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала вреабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругалисьнеизвестные.Пожилая женщина уверена, что таким образом Максакова сводитс ней счеты. Также свекровь знаменитости утверждает, что Мария хочет выкрастьКатю из наркологической клиники в Москве."Это комический персонаж, бабка, которая расхаживает потелеэфирам и за каждый из них получает по 90 тысяч рублей", – резко ответила Мария наобвинения. Вокалистка рассказала, что ее падчерица много летборется с наркотической зависимостью. Впервые девушка попробовала запрещенныепрепараты в девятом классе. Дочь Вороненкова попала в плохую компанию, и этозакончилось плохо."Ей нужна нормальная реабилитация, нормальная еда и условия,а не кровать в комнате на шестерых пациентов. Я не считаю,что она настолько тяжело больна, чтобы изолировать ее от общества", -рассказала артистка.Максакова жалеет, что отношения с родственниками мужа несложились. Сейчас ей как никогда нужна поддержка – она нашла виновных в убийстве мужа. "Я понимаю, что имею дело сманьяками, преступниками, больными людьми. Они безобразным образом разделалисьс Денисом, устроив публичную казнь в центре Киева, и кто знает, на какой шагэти твари еще пойдут?" – цитирует знаменитость .