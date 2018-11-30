Скандал в Великобритании: над детьми из семьи сирийских беженцев регулярно издевались в школе. На них нападали старшеклассники, били, душили, а сам процесс снимали на видео и выкладывали его в Интернет. Власти вступились за сирийцев только после того, как вся эта история получила огласку.

Скандал в Великобритании: над детьми из семьи сирийских беженцев регулярно издевались в школе. На них нападали старшеклассники, били, душили, а сам процесс снимали на видео и выкладывали его в Интернет. Власти вступились за сирийцев только после того, как вся эта история получила огласку. Причем факта преступления на почве расизма до сих пор никто не признает: говорят, это просто хулиганство и нездоровая обстановка.Видео, которое моментально разлетелось по социальным сетям. Место действия: город Хаддерсфилд, Южный Йоркшир. Время: октябрь этого года. Группа подростков решает поразвлечься и налетает на мальчика помладше. Они выбирают Джамаля, беженца из Сирии. Постоять за себя он не может, так как у него сломана одна рука. Его сбивают с ног, пинают и льют на лицо воду, ему нечем дышать.В этой же школе Элмондсбери учится и младшая сестра Джамаля. Ей 14 лет и ей тоже приходится несладко: на нее напали на детской площадке. На скандальные ролики обратила внимание пресса, с Джамалем побеседовал телеканал ITV. "Я нигде не чувствую себя в безопасности, даже когда иду в магазин за продуктами. Из-за этой ситуации не могу сосредоточиться на своих уроках, не могу делать домашнее задание", — рассказал Джамаль.Решение хулиганов похвастаться своими подвигами в Интернете в итоге сыграло против них и в пользу сирийцев. Дело получило огласку, и местная полиция, которую семья Джамаля два года просила как-то помочь детям, начинает расследование. Против задир возбудили дело. По информации Daily Mail, заводила этой группы вместе со своей матерью вообще поспешил покинуть Соединенное Королевство. Его брат, который остался, заявил, что это Джамаль во всем виноват и что в школе остается, "армия, которая с ним еще разберется".Общество, в то же время, однозначно на стороне сирийцев. Глава местной общины мигрантов обратился с призывом о сборе средств в помощь пострадавшему мальчику. Всего за двое суток собрали почти 150 тысяч фунтов. У входа в ту самую школу прошла импровизированная демонстрация. "Это разбило мое сердце! Как с ним поступили! Он держался с достоинством! На его месте мог быть мой ребенок, и чей угодно ребенок" – говорит женщина.Внимание на эту историю обратили и в британском парламенте, депутат-консерватор комментирует случай Джамаля в эфире BBC. "Мы были абсолютно потрясены увиденным, — сказал депутат Палаты общин от Консервативной партии Великобритании Тобиас Элвуд. — Заставляет задуматься о том, в какой обстановке растут наши дети".Правда, законодатель отказывается видеть здесь расизм и ущемление именно прав беженцев. По его мнению, в опасности вообще все британские дети, которые ходят в школу. "Мой маленький сын вернулся с занятий в начальной школе с подбитым глазом. Я спросил у него — что случилось? Он ответил: "Я вступился за друга, которого кто-то избивал". Время задать себе вопрос: когда успело стать нормой, что подобное не просто делают, но и выкладывают в Интернет, находя это забавным?" – спрашивает Элвуд.В семье Джамаля, тем временем, говорят, что не хотят переезжать и менять школу. Надеются, что к их семье начнут относиться иначе.