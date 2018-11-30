Мария Захарова в очередной раз обратилась к Лондону с вопросом:
где Скрипали. Официальный представитель МИД посмотрела британский фильм про
инцидент в Солсбери и не нашла в нем отравленных граждан России.
Мария Захарова в очередной раз обратилась к Лондону с вопросом:
где Скрипали. Официальный представитель МИД посмотрела британский фильм про
инцидент в Солсбери и не нашла в нем отравленных граждан России.
Вышедший на прошлой неделе фильм-расследование про
отравленных Скрипалей не дал ответа на вопрос: а где собственно виновники
торжества? По словам Марии Захаровой, в фильме видна попытка выстроить
хронологию событий и провести реконструкцию действий.
Но многочисленные факты, собранные в фильме, дают прямо
противоположный эффект – выявляются несостыковки и противоречия в официальной
британской версии. "В принципе, фильм, конечно, удался. Как говорится, чай был
подан отменный, не положили только заварку. Вопрос остался главный открытым: а
Скрипали-то где? Что с ними?" – задает вопрос Захарова.
Дипломат также отметила типичные голливудские приемы, без
которых не смогли обойтись авторы картины. Москва в фильме изображена зловещей
и пугающей, а Солсбери – тихим и уютным, пишет RT.
Почему-то главным героем картины стал пострадавший от
пресловутого "Новичка" полицейский Ник Бейли. Британские власти
решили показать миру только его, куда-то спрятав главных героев отравления. Кроме
того, ситуацию комментирует некий ученый из лаборатории "Портон-Даун", имя
которого не разглашается из соображений безопасности.
Напомним, что беглого полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочь Юлию в начале марта 2018 года доставили в одну из больниц Солсбери. Спецслужбы
Британии и премьер-министр Тереза Мэй сразу же поспешили объявить, что их
отравили газом "Новичок", разработки которого велись в СССР. Позже
Скотланд-Ярд предъявил миру фотографии двух россиян, которых Лондон обвиняет в
причастности к отравлению.