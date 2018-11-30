Мария Захарова в очередной раз обратилась к Лондону с вопросом: где Скрипали. Официальный представитель МИД посмотрела британский фильм про инцидент в Солсбери и не нашла в нем отравленных граждан России.

Мария Захарова в очередной раз обратилась к Лондону с вопросом:где Скрипали. Официальный представитель МИД посмотрела британский фильм проинцидент в Солсбери и не нашла в нем отравленных граждан России.Вышедший на прошлой неделе фильм-расследование проотравленных Скрипалей не дал ответа на вопрос: а где собственно виновникиторжества? По словам Марии Захаровой, в фильме видна попытка выстроитьхронологию событий и провести реконструкцию действий.Но многочисленные факты, собранные в фильме, дают прямопротивоположный эффект – выявляются несостыковки и противоречия в официальнойбританской версии. "В принципе, фильм, конечно, удался. Как говорится, чай былподан отменный, не положили только заварку. Вопрос остался главный открытым: аСкрипали-то где? Что с ними?" – задает вопрос Захарова.Дипломат также отметила типичные голливудские приемы, безкоторых не смогли обойтись авторы картины. Москва в фильме изображена зловещейи пугающей, а Солсбери – тихим и уютным, пишет RT.Почему-то главным героем картины стал пострадавший отпресловутого "Новичка" полицейский Ник Бейли. Британские властирешили показать миру только его, куда-то спрятав главных героев отравления. Крометого, ситуацию комментирует некий ученый из лаборатории "Портон-Даун", имякоторого не разглашается из соображений безопасности.Напомним, что беглого полковника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочь Юлию в начале марта 2018 года доставили в одну из больниц Солсбери. СпецслужбыБритании и премьер-министр Тереза Мэй сразу же поспешили объявить, что ихотравили газом "Новичок", разработки которого велись в СССР. ПозжеСкотланд-Ярд предъявил миру фотографии двух россиян, которых Лондон обвиняет впричастности к отравлению.