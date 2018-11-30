Чего бояться в отопительный сезон? Сотрудники МЧС напоминают: греться в холода нужно аккуратно. С наступлением морозов на территории области возобновилась профилактическая операция Отопительный сезон.

Чего бояться в отопительный сезон? Сотрудники МЧС напоминают: греться в холода нужно аккуратно. С наступлением морозов на территории области возобновилась профилактическая операция "Отопительный сезон". В ее рамках спасатели вместе с социальными работниками и пожарными-добровольцами обходят дома Владимира. Жителям раздают памятки с правилами пожарной безопасности и рассказывают, как нужно вести себя во время пожара, чтобы сохранить себе жизнь, и как пользоваться газовыми приборами, чтобы не случилось трагедии. В частном секторе проверяют исправность отопительных систем. Профилактическая работа ведется во всех районах области. На этой неделе спасатели обошли дома Владимира, Коврова, Мурома, Александрова. С начала 2018 года на территории области зарегистрировано 1203 техногенных пожара. В них погиб 81 человек, и хотя это меньше, чем в прошлом году, спасатели статистикой обеспокоены. На пожарах стали чаще погибать дети.Юрий Арбузов, зам. начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "К сожалению, за текущий год у нас погибло 9 детей, по сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение в 3 раза. На территории Владимирской области сейчас проводится месячник безопасности, проводятся рейды с волонтерами, представителями органов местного самоуправления по профилактике техногенных пожаров и уменьшения гибели людей и детей на пожарах".