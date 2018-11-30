Проход кораблей НАТО через Керченский пролив невозможен, заявил в интервью европейскому интернет-изданию EurActiv постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Проход кораблей НАТО через Керченский пролив невозможен, заявил в интервью европейскому интернет-изданию EurActiv постпред России при ЕС Владимир Чижов.Отвечая на вопрос, подвергнутся ли натовские суда атаке со стороны россиян, если попытаются это сделать, Чижов выразил уверенность, что альянс "не настолько глуп", чтобы предпринять такие рискованные шаги.25 ноября три украинских корабля нарушили порядок прохождения военных судов через территориальное море РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли и 24 моряка, среди которых два сотрудника СБУ, задержаны.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что украинский президент Петр Порошенко в попытках сохранить власть втягивает свою страну в авантюру, чреватую катастрофическими последствиями. Она призвала ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие организации "обратить внимание на угрозу раскручивания силового сценария".Тем временем украинский премьер-министр Владимир Гройсман предлагает задерживать российские корабли после инцидента в Керченском проливе. В интервью немецкой газете "Вельт" он заявил, что украинские суда были задержаны российской стороной незаконно, и такой шаг будет ответом.Между тем, украинские силовики провели учения на побережье Азовского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу операции объединенных сил (ООС). Условная цель учений – поражение воздушных целей на морском направлении.