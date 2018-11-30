огранслужба Украины объявила о введении процедуры индивидуального собеседования для всех иностранцев (в том числе и для россиян), пересекающих границу страны.

Погранслужба Украины объявила о введении процедуры индивидуального собеседования для всех иностранцев (в том числе и для россиян), пересекающих границу страны.Как пояснил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко, с помощью этой меры пограничники получат возможность выделить так называемые группы риска – людей, которые могут способствовать дестабилизации ситуации на Украине. Решение в каждом случает будет приниматься индивидуально, передает РИА Новости.Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вводятся ограничения на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля и 24 моряка – они зашли в территориальные воды РФ и отказывались покидать их по требованию пограничников. Россия расценила произошедшее как провокацию. А киевские власти после этого ввели в 10 районах Украины военное положение.