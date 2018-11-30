В Коврове дома не подготовили к зиме. Прокуроры выявили нарушения в работе управляющих компаний в городе оружейников.

В Коврове дома не подготовили к зиме. Прокуроры выявили нарушения в работе управляющих компаний в городе оружейников. Организации перестали следить за многоквартирными домами. В зданиях длительное время не было текущего ремонта, разрушились отмостки, в подъездах видны следы протечек, а на трубах отсутствовала теплоизоляция. Двум управляющим компаниям Коврова внесены представления с требованием незамедлительно устранить нарушения. Руководству "управляшек" выписали штраф в 25 тысяч рублей. Все нарушения устранены.