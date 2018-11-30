В сети набирает популярность ролик тайской модели Вичуды Чейчум, которая показывает, как с помощью фонариков выявить… грудные импланты. Достаточно просто выключить в комнате свет, поднести фонарики к груди и подсветить силикон. Журналисты Дни.ру вместе с пластическим хирургом Юрием Диковым повторили эксперимент с фонарями, а также выяснили, какие еще существуют способы отличить натуральную грудь от сделанной.

сети набирает популярность ролик тайской модели Вичуды Чейчум, котораяпоказывает, как с помощью фонариков выявить… грудные импланты. Достаточнопросто выключить в комнате свет, поднести фонарики к груди и подсветитьсиликон. Журналисты "Дни.ру" вместе с пластическим хирургом Юрием Диковым повторилиэксперимент с фонарями, а также выяснили, какие еще существуют способы отличитьнатуральную грудь от "сделанной".Всебольшее количество женщин по всему миру прибегают к услугам пластическиххирургов. Увеличить от природы маленькую грудь илисделать коррекцию формы после родов и кормления – самый популярный запрос вклиниках пластической хирургии. Женщины охотно расстаются с 150-200 тысячамирублей в обмен на бюст мечты. Красивая грудь привлекает внимание мужчин – факт,ни у кого не вызывающий сомнений. И главное, выглядит натурально – комар носане подточит."Пластическаяхирургия на таком уровне, что порой хирург может не отличить "сделанную" грудьдаже при пальпации! – уверен Диков. – Размещениеимпланта под грудной мышцей позволяет сделать грудь абсолютно естественной наощупь. Никаких швов уже не остается, так как разрез делается либо под мышкой, либов ореоле соска. В моде естественность,клиентки хотят, чтобы их грудь выглядела натурально. Какая форма у женскойгруди? Это капля. И современные технологии позволяют получить именно эту форму.Никаких "шаров" давно нет. Что касается имплантов, то это силикон в чистомвиде – материал очень хорошо изучен, его безопасность доказана. В теле он себяникак не проявляет. Даже на кормление не влияет (за редким исключением, чтозависит от типа операции), срока годности тоже не имеет".Таккак же вывести даму на чистую воду поборнику натуральных форм?Пластическийхирург раскрывает несколько секретов для очень любвеобильных, нонедоверчивых мужчин.Носите насвидания фонарикисовременном мире настоящий мачо должен не только уметь завести женщину спол-оборота. Не спешите к наступательным действиям! Разнообразьте свои любовныепрелюдии весьма необычным способом – "зажгите" свою даму сердца. В преддвериинового года эти сексуальные игры будут как нельзя кстати. Как только выокажетесь тет-а-тет в кромешной тьме, незамедлительно включайте на смартфонефонарик и…ищите женщину!"Силиконовую" женщину вы найдете по двум светящимся в темноте соблазнительным шарикам. Эти маячки – не что иное, как импланты в груди. Если вас не смущает снегурочка с искусственными "вставками", смело приступайте растапливать ее ледяное сердце! Дама, конечно, может быть несколько обескуражена, но против точных наук не попрешь, объясняет доктор Диков: "Силикон в имплантах засчет своих определенных свойств по проводимости света, будет выдавать в темноте каждую пациентку пластического хирурга. Если в темноте направить яркий фонарик на грудь, то будет возникать свечение, потому как человеческая кожа более или менее проницаема для света и он таким образом будет распределяться внутри импланта".ОстерегайтесьразмеровСогласитесь,хрупкие миниатюрные девушки с натуральной пышной грудью идеальной формы –редкость. Как правило, пышногрудые Дюймовочки склонны к полноте и всю жизньведут борьбу за тонкую талию. Если видите девушку андрогинной внешности счетвертым размером груди – это верный повод задуматься.Натуральное –"ползет", а силикон – не дремлетОказавшисьна пляже или в спальне, обратите внимание на другой момент. Когда девушкалежит, ее грудь естественным образом "расползается". В случаях с имплантамитакого не бывает, грудь всегда будет "стоять". Хотя наш эксперт уверяет, что итут может ждать подвох."Свозрастом, а также после родов грудь обвисает – это естественный процесс. Но умолодой женщины грудь совсем не обязательно будет расползаться в положениилежа. Все зависит от плотности", – говорит Диков.Однакоопрос на форумах доказал, что это самый верный лайфхак. Девушки, которые делалигрудь, признаются в комментариях: силиконовая грудь никогда не "расползается"! Мотаемна ус.Манящая ложбинка? Ищите подвохЕщеодин совет для наблюдательных: расстояние между грудью. Многие женщины мечтаюто пресловутой ложбинке, то есть хотят уменьшить расстояние между грудью. Исиликон позволяет это сделать. Чем больше по размеру имплант, тем меньшерасстояние. Когда вмешательства не было, межгрудное пространство по определениюдостаточно большое.воде не тонеткак новенькая грудь от пластического хирурга ведет себя на воде?! Откудаберутся эти шутки про то, что "подушки безопасности" помогут не утонуть?"Весодного импланта – 300 граммов. Как 600 граммов могут влиять на плавучесть?Конечно, никак!" – комментирует пластический хирург. Это стереотип.И,наконец, можно ли скрыть операцию по увеличению груди от родного мужа илибойфренда? Да, если вы окажитесь после этого в разлуке на два месяца – именностолько уходит на процесс реабилитации и заживления швов. Ах да, секс в этотпериод тоже под запретом. А вот уже после супруг сможет оценить новую грудь,подивившись, что она вдруг "как будто" увеличилась в размерах. Помните, хорошаяработа пластического хирурга никогда не должна бросаться в глаза.