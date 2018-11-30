Дональд Трамп серьезно попал – его собственный
юрист раскрывает все тайны бизнеса следствию. Это само по себе катастрофа. А
встреча с Владимиром Путиным в такой ситуации означала бы для президента США
политическое самоубийство.
Дональд Трамп "серьезно попал" – его собственный
юрист раскрывает все тайны бизнеса следствию. Это само по себе катастрофа. А
встреча с Владимиром Путиным в такой ситуации означала бы для президента США
политическое самоубийство.
Прокурор Мюллер, который расследует дело о "российском
вмешательстве" в американские выборы, собирался выступить в эти дни с новыми
откровениями. Информацией его снабдил юрист и доверенное Трампа Майкл Коэн. Так
что провокация Киева у Крымского моста – и последовавшая отмена встречи с
Путиным – стала отличным поводом отвлечь внимание американцев от скандала,
считает политолог Георгий Бовт.
Трамп отменил встречу с президентом России на саммите "большой
двадцатки". По словам американского лидера, он пришел к такому решению
"на основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из
России".
Как сообщалось, президент США принял окончательное решение
после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. При этом Трамп
отметил, что рассчитывает на встречу, когда ситуация будет урегулирована.
Политолог напомнил: Коэн уже рассказал прокурору о том, что
во время своей избирательной кампании Трамп вел деловые переговоры с Россией
насчет строительства Trump Tower в Москве. Это тянет на серьезное уголовное
преступление – конфликт интересов.
"Кроме того, оказывается, он 70 часов давал показания
Мюллеру. И в ходе этих показаний он раскрыл какие-то обстоятельства, которые
касаются препятствования правосудию, обсуждению проблемы помилований и так
далее. В общем, это большой список уголовщины. Если это все подтвердится, то
процедура импичмента в нижней палате конгресса фактически неминуема", -
цитирует Бовта "BusinessFM".
По словам политолога, Трамп "серьезно попал". Его многолетний
юрист сейчас дает показания, а для человека из бизнеса это юридическая
катастрофа. Эксперты, кроме того, отмечают, что Трамп, отказываясь от встречи с
Путиным, пытается отвлечь внимание американских СМИ от откровений своего
бывшего адвоката.