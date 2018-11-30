Дональд Трамп серьезно попал – его собственный юрист раскрывает все тайны бизнеса следствию. Это само по себе катастрофа. А встреча с Владимиром Путиным в такой ситуации означала бы для президента США политическое самоубийство.

Дональд Трамп "серьезно попал" – его собственныйюрист раскрывает все тайны бизнеса следствию. Это само по себе катастрофа. Австреча с Владимиром Путиным в такой ситуации означала бы для президента СШАполитическое самоубийство.Прокурор Мюллер, который расследует дело о "российскомвмешательстве" в американские выборы, собирался выступить в эти дни с новымиоткровениями. Информацией его снабдил юрист и доверенное Трампа Майкл Коэн. Такчто провокация Киева у Крымского моста – и последовавшая отмена встречи сПутиным – стала отличным поводом отвлечь внимание американцев от скандала,считает политолог Георгий Бовт.Трамп отменил встречу с президентом России на саммите "большойдвадцатки". По словам американского лидера, он пришел к такому решению"на основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину изРоссии".Как сообщалось, президент США принял окончательное решениепосле ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. При этом Трампотметил, что рассчитывает на встречу, когда ситуация будет урегулирована.Политолог напомнил: Коэн уже рассказал прокурору о том, чтово время своей избирательной кампании Трамп вел деловые переговоры с Россиейнасчет строительства Trump Tower в Москве. Это тянет на серьезное уголовноепреступление – конфликт интересов."Кроме того, оказывается, он 70 часов давал показанияМюллеру. И в ходе этих показаний он раскрыл какие-то обстоятельства, которыекасаются препятствования правосудию, обсуждению проблемы помилований и такдалее. В общем, это большой список уголовщины. Если это все подтвердится, топроцедура импичмента в нижней палате конгресса фактически неминуема", -цитирует Бовта "BusinessFM".По словам политолога, Трамп "серьезно попал". Его многолетнийюрист сейчас дает показания, а для человека из бизнеса это юридическаякатастрофа. Эксперты, кроме того, отмечают, что Трамп, отказываясь от встречи сПутиным, пытается отвлечь внимание американских СМИ от откровений своегобывшего адвоката.