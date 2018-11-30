В Буэнос-Айресе 30 ноября начался первый саммит G20 в Южной Америке за 10 лет существования объединения. Еще до его начала уже произошло несколько накладок, при первых встречах тоже не обошлось без курьезов: пустует стул канцлера ФРГ, а Трамп отбросил наушники, потому что его не устроил перевод.

В Буэнос-Айресе 30 ноября начался первый саммит G20 в Южной Америке за 10 лет существования этого объединения. Еще перед началом "Большой двадцатки" журналистов интересовало все, что происходит в его преддверии, а также то, где организаторы посадят президентов США и России.Уже известно, что Путина с Трампом будут разделять четыре лидера, передает РИА Новости.В соответствии с планом рассадки, слева от российского лидера будет сидеть глава Южной Кореи, справа — наследный принц Саудовской Аравии, еще правее — главы ЮАР, Турции, Великобритании, а затем – Трамп.Пока пустует место канцлера Германии: из-за поломки самолета Ангела Меркель в Аргентину еще не прилетела.Ключевые темы саммита — очень глобальные. Это и мировая экономика, и продовольственная безопасность, и многое другое.Впрочем, как ожидается, основными будут кулуарные беседы и двусторонние переговоры. Накануне стало известно, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится: глава Белого дома отменил ее в последний момент.Путин уже в Аргентине, и он сразу по прибытии принялся за работу - отправился на встречу с коллегами из стран БРИКС, сообщает "Россия 24". Переговоров запланировано, действительно, много.Что же касается других участников саммита, то первым в Аргентину прибыл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Его борт приземлился еще два дня назад, и с того момента город застыл в пробках: специально для проезда кортежа перекрыли сразу несколько улиц.Так сопровождали всех высоких гостей. Ну, или почти всех.Дипломатический конфуз случился во время прибытия борта президента Франции. Как сообщалось ранее, Эммануэля Макрона и его супругу оставили без должного внимания: их не встретили у трапа официальные лица Аргентины.Вице-президент страны Габриэла Микетти попросту опоздала. В итоге ее заменил обычный служащий аэропорта, которому Макрон пожал руку. Он, кстати, был в желтом жилете, и это очень символично, отмечают эксперты. Ведь как раз сейчас во Франции проходят акции движения "желтых жилетов", которые протестуют против роста цен на топливо.Не обошлось без курьезов и во время начавшихся встреч первых лиц государств – участников саммита.Когда президент США Дональд Трамп встречался со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри, тот говорил на испанском.Главу Белого дома перевод не устроил. Он дослушал речь Макри, а затем бросил наушники на пол — мол, без них понял бы больше.Что касается культурной части саммита, то в первый день гостей ждет гала-ужин в театре "Колон". Это национальный оперный театр Аргентины и крупнейшая оперная сцена Южной Америки.Кормят членов "Большой двадцатки", конечно же, лучшими блюдами местной кухни. Как пишут местные СМИ, 30 ноября главам государств подают аргентинский сэндвич "Чорипан" с сосиской.Основное блюдо — стейк "Рибай" с томатным соусом и картофелем. Для любителей сладкого — кокосовое мороженое и "Дульсе де лече" (что-то вроде вареной сгущенки). Как сообщается, по окончании саммита лидеры получат "Дульсе де лече" в подарок.