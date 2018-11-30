Министр экономического развития Наталья Чабан и ее первый заместитель Андрей Кулик подали в отставку по собственному желанию. Отставку принял глава Республики Крым Сергей Аксенов/

Министр экономического развития Наталья Чабан и ее первый заместитель Андрей Кулик подали в отставку по собственному желанию. Отставку принял глава Республики Крым Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.45-летняя Чабан занимала должность главы республиканского Минэкономразвития с конца декабря 2017 года. До этого работала экспертом думского комитета по природным ресурсам.