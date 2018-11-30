Футболист Денис Глушаков рассказал об агрессивном фанате, который напал на него во время матча. Спортсмен решил воздержаться от подробного комментария.

Футболист Денис Глушаков рассказал об агрессивном фанате, которыйнапал на него во время матча. Спортсмен решил воздержаться от подробного комментария.Инцидент произошел во время матча пятого тура группового этапаЛиги Европы между командами "Спартак" и "Рапид". Один из зрителей выбежал на поле вовремя второго тайма и напал на Глушакова. Журналист спортивного канала "Матч-ТВ"спросил у футболиста, что же тогда произошло. Денис решил ограничиться короткойфразой. "Я не знаю, выбежал ивыбежал", – сказал он.В отношении нападавшего уже возбудили административное дело.Ему грозит до пятнадцати суток ареста с наложением запрета на посещение местпроведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения на срок отодного года до семи лет.Сам мужчина признался, что это была акция протеста противкапитана московского "Спартака". Он считает, что Глушаков должен покинуть команду.Дениса обвиняют в том, что он был одним из инициаторов увольнения тренера МассимоКарреры. Кроме того, его считают ответственным за все неудачи команды в прошлом инынешнем сезонах.Напомним, что в сентябре этого года в семье Дениса Глушаковаразгорелся скандал. Его супруга Дарья разместила разоблачающее видео, где запечатлен футболист в бане с любовницей. В сентябре полузащитник "Спартака" подал иск к своейжене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей.