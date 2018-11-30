Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о том, что четыре биатлониста из России подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Речь идет о Евгении Устюгове, Александре Чернышеве, Александре Печенкине и Светлане Слепцовой.

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о том, что четыре биатлониста из России подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Речь идет о Евгении Устюгове, Александре Чернышеве, Александре Печенкине и Светлане Слепцовой.В отношении россиян организация уже открыла дела, сообщает ТАСС. IBU приняла такое решение после того, как проанализировала анализы базы данных московской антидопинговой лаборатории. В результате подозрений Печенкин получил временное отстранение от выступлений на соревнованиях, как единственный действующий спортсмен.