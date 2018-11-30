На экране телевизора - заставка - Новогоднее поздравление Президента народу Украины. Потом в кадре появляется украшенная елка , стол с наполненным бокалом и бутылка шампанского в ведерке... В кадр вплывает Дед Мороз, опрокидывает в себя бокал, оглядевшись по сторонам вытаскивает из ведерка бутылку шампанского и прямо из горла оприходует ее. Снимает с головы свою шапку, кидает ее на стол, остатки шампанского из бутылки выплескивает себе на ладонь и протирает лысину. Потом, привстав, достает из кармана граненый стакан и бутылку Горилки с перцем, наливает до краев, пытается принять, но поняв, что мешает борода, срывает ее - перед восторженными телезрителями предстает Кучма собственной персоной!!!!!!!!!!!!
Опрокидывает в себя стакан , звучно хукает, занюхивает
еще анекдот!