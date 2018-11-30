Instagram добавит в свое приложение инструмент для контроля за тем, кто именно может просматривать публикуемые пользователем истории. Разработчики сервиса надеются, что так исчезающий формат публикаций станет еще популярнее.

Instagram добавит в свое приложение инструмент для контроля за тем, кто именно может просматривать публикуемые пользователем "истории". Разработчики сервиса надеются, что так "исчезающий" формат публикаций станет еще популярнее.С ростом популярности Instagram у большого числа пользователей возникла проблема: некоторые посты им хотелось бы сделать недоступными части подписчиков, например, начальнику или родителям. Существовавшее до сих пор решение — закрыть аккаунт, заставив желающих подписаться запрашивать доступ — не отличается гибкостью.Чтобы пользователи могли публиковать больше контента, при этом не задумываясь, как публикацию воспримут малознакомые люди, Instagram в ближайшие два дня запустит по всему миру новую функцию "Близкие друзья". Благодаря ей пользователь сможет составить список тех подписчиков, от которых ему нечего скрывать, и при публикации "истории" получит возможность дать доступ к ней только людям из этого списка.∎Instagram расскажет слабовидящим, что изображено на фоточитайте такжеВключенные в список увидят вокруг значка опубликованной только для них — "близких друзей" — истории зеленый кружок. Однако сам список виден только создавшему его, и при добавлении в него "друга" тот не получает никаких уведомлений, пишет TechCrunch.