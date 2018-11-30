Американские учёные определили одну из главных причин, по которой волосы перестают расти на травмированной коже. Результаты их исследования могут помочь в разработке лечения выпадения волос.

Американские учёные нашли одну из главных причин, из-за которой волосы перестают расти на травмированной коже. По мнению исследователей, их результаты помогут в разработке лечения, которое борется с выпадением волос.Специалисты сосредоточились на изучении особого сигнального пути, используемый клетками для общения друг с другом. Его назвали в честь героя популярной компьютерной игры Ежа Соника (Sonic the Hedgehog, или Shh). Этот сильный путь, а также связанный с ним ген Hh, играет важную роль во время развития эмбриона.Специалисты не первый год изучают уникальные свойства сигнального пути Shh и гена Hh. На этот раз они исследовали его способности, касающиеся роста волос на повреждённых участках кожи (как известно, часто на месте ожога, например, волосы впоследствии не вырастают).Учёным Нью-Йоркского университета было известно, что этот ген в травмированной коже людей становится неактивным. Именно этот фактор может быть причиной того, почему волосяные фолликулы не формируются после ранений и ожогов. Специалисты заинтересовались, что произойдёт, если вывести ген "из спячки"?Команда провела эксперименты, в которых она активировала ген "ежа Соника" у мышей с ранами на коже. С этой целью они использовали сигнальный путь Shh для стимуляции работы фибропласт под поверхностью кожи (там начинают формироваться корни волос). Специалисты нацелились на фибропласты из-за их способности секретировать молекулы-предшественники белка коллагена.В итоге это позволило исследователям вырастить волосы на травмированной коже мышей всего за несколько недель.Учёные наблюдали за ростом волос на травмированной коже в течение четырёх недель, причём структура корней волос начала формироваться уже через девять дней после начала эксперимента. У контрольной группы животных, как и ожидалось, волосы на травмированной коже так и не появились."Наши результаты показывают, что стимулирование фибробластов за счёт сигнального пути "ежа Соника" может способствовать росту волос, который ранее не наблюдался при заживлении ран", — говорит старший автор исследования и клеточный биолог Маюми Ито (Mayumi Ito).По мнению учёных, это многообещающее исследование. Ранее учёные считали, что волосы не могут расти на повреждённой коже из-за накопления в ней коллагена, но теперь у них есть доказательства того, что спящий ген "ежа Соника" также играет в этом определённую роль.В дальнейшем специалисты надеются определить генетические или химические триггеры, которые помогут активировать "вышедший из строя" ген.Результаты работы представлены в научном издании Nature Communications.К слову, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее сообщали о других исследованиях гена Hh и сигнального пути Shh. В частности, они изучали этот ген, чтобы лучше понять развитие рака и возможности регенерации конечностей и тканей людей.